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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0

Дата презентации THQ Nordic в честь десятилетия компании

Опубликовано: вчера, 17:46:46, Sailas77
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Сейчас почти каждый издатель проводит свои мероприятия с анонсами. THQ Nordic тоже решила следовать этому тренду и объявила о собственной презентации в честь грядущего десятилетия. Она пройдет 17 сентября, начало в 22:00 по Москве/Киеву. Следить за событием можно будет на YouTube, Twitch, и в Steam.

THQ Nordic пообещала сделать семь анонсов на грядущем мероприятии. Зрителей ждут как возвращения легендарных франшиз, о которых давно просили фанаты, так и продолжения популярных сейчас серий. В последнее время издательство приобретало много брендов, так что презентация может оказаться действительно интересно. А вдруг компания ошарашит всех ремейком Star Wars: Knights of the Old Republic от Aspyr Media.

 

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