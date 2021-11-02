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Трейлер ПК-версии Battlefield 2042

Опубликовано: 3 час. 59 мин. назад
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Electronic Arts и NVIDIA представили новый трейлер шутера Battlefield 2042. Игроки с видеокартами GeForce RTX смогут получить повышенный уровень производительности при использовании технологии NVIDIA DLSS, а также немного улучшенное качество картинки за счет облегченной версии трассировки лучей (ray-traced ambient occlusion, что в переводе на обычный язык значит улучшенные тени). Вдобавок к этому, NVIDIA Reflex поможет оптимизировать системные задержки, что также должно позитивно повлиять на плавность игрового процесса.

Напомним, что релиз Battlefield 2042 состоится 19 ноября на ПК, Xbox One, Xbox Series X, PS4 и PS5, а ранний доступ к игре, 12 ноября, получат обладатели Gold и Ultimate изданий.

Official PC Trailer With RTX On

 

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