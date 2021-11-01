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Jiburagan Опубликовал Jiburagan 0
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Системные требования Call of Duty Vanguard

Опубликовано: вчера, 21:19:44
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Компания Sledgehammer Games поделилась системными требованиями шутера Call of Duty Vanguard и опубликовала трейлер версии для ПК. Требования указаны в нескольких версиях, в том числе для рейтинговой игры и 4-К ультра-настроек.

Разработчики отдельно отмечают, что шутер может занимать не так много места на жестком диске, как это принято у новинок последних лет. Все дело в новой технологии стриминга текстур по запросу. Часть текстур будет докачиваться из интернета прямо во время игры. Если такой вариант вам не подходит, эту функцию можно будет отключить.

PC Trailer [RUS]

Минимальные системные требования:

  • Операционная система: Windows 10 64-bit
  • Процессор: Intel Core i3-4340 или AMD FX-6300
  • Оперативная память: 8 ГБ
  • Место на диске: 36 ГБ на старте (только Мультиплеер и Зомби) и до 32 ГБ свободного места под кэш текстур.
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960 или AMD Radeon RX 470
  • Видеопамять: 2 ГБ

 

Рекомендованные системные требования:

  • Операционная система: Windows 10 64-bit или Windows 11 64-bit
  • Процессор: Intel Core i5-2500K или AMD Ryzen 5 1600X
  • Оперативная память: 12 ГБ
  • Место на диске: 61 ГБ на старте и до 32 ГБ свободного места под кэш текстур.
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 580
  • Видеопамять: 4 ГБ

 

Системные требования для соревновательной игры:

  • Операционная система: Windows 10 64-bit или Windows 11 64-bit
  • Процессор: Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 7 1800X
  • Оперативная память: 16 ГБ
  • Место на диске: 61 ГБ на старте и до 32 ГБ свободного места под кэш текстур.
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2070/RTX 3060 Ti или AMD Radeon RX 5700XT
  • Видеопамять: 8 ГБ

 

Системные требования игры в Ultra 4К:

  • Операционная система: Windows 10 64-bit или Windows 11 64-bit
  • Процессор: Intel Core i9-9900K или AMD Ryzen 9 3900X
  • Оперативная память: 16 ГБ
  • Место на диске: 61 ГБ на старте и до 64 ГБ свободного места под кэш текстур.
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3080 или AMD Radeon RX 6800 XT
  • Видеопамять: 10 ГБ

 

Call of Duty: Vanguard выходит 5 ноября на ПК и консолях Playstation 4, Playstation 5, Xbox One и Xbox Series X/S. Предзагрузка на ПК начнется 2 ноября в 20:00 МСК.

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