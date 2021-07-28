Трейлер открытой «беты» Back 4 Blood

Turtle Rock Studios и Warner Bros. Interactive Entertainment опубликовали короткий трейлер открытого бета-тестирования кооперативного шутера Back 4 Blood. В нем присутствуют геймплейные кадры с перестрелками против монстров и фрагменты с демонстрацией мультиплеера, где пользователи управляют выжившими и зомби.

В тестировании смогут поучаствовать все, кто оформит предварительный заказ игры. Доступ к пробной версии откроется уже 5 августа, а если перед покупкой захочется детальнее оценить проект, то стоит заглянуть на прямую трансляцию Turtle Rock. На стриме разработчики покажут час геймплея.

Back 4 Blood выйдет 12 октября 2020 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.