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Fatal Frame: Maiden of Black Water – дата релиза расширенной версии

Опубликовано: 6 час. 45 мин. назад
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Ужастик Fatal Frame: Maiden of Black Water, известный в Японии под названием Project Zero, получил точную дату релиза на новые платформы. Напомним, что изначально проект был эксклюзивом WiiU, однако теперь с ним смогут познакомиться пользователи Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, и ПК. Выйдет расширенная версия игры 28 октября 2021 года.

Fatal Frame: Maiden of Black Water рассказывает о девушке с необычным умением – переносить тех, кто перешел в другой мир, обратно в измерение живых. Вместе с друзьями она отправляется на гору Хиками, чтобы найти ранее исчезнувших там людей. По пути им предстоит столкнуться со злобными духами и победить их при помощи уникальной камеры Camera Obscura, которая способная наносить урон призракам при фотографировании.

Overview Trailer
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