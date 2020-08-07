НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
852247
Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
71Место:1124 / 1561
Общая информацияНовости (68)Блоги (4)Видео (55)Скриншоты (44)Геймарт (13)Обои (9)Достижения

Трейлер обновления Stonethorn для The Elder Scrolls Online

Опубликовано: 45 мин. назад
Поделиться:  

В рамках онлайн-шоу QuakeCon at Home компания Bethesda Softworks показала геймплейный трейлер The Elder Scrolls Online: Stonethorn – очередного обновления для популярной MMORPG. Эта добавка входит в состав расширения «Темное сердце Скайрима» и привносит в игру два сложных подземелья.

Первое называется Castle Thorn и представляет собой крепость, где злобный вампир собирает свою армию. А второе, Stone Garden, отправит пользователей в лабораторию безумного алхимика, в которой он создавал разнообразных чудовищ.

Свежий трейлер показывает упомянутые подземелья и врагов, например, големов и красных летающих демонов. Зачищать локации игроки будут в составе групп из четырех высокоуровневых персонажей.

Обновление Stonethorn выйдет 24 августа 2020 года на ПК и в Google Stadia, а 1 сентября доберется до PS4 и Xbox One.

Stonethorn Gameplay Trailer
Вам также может быть интересно
Sony PlayStation 5: все, что известно о новой консоли Множество поклонников видеоигр ожидают момента, когда PlayStation 5 прибудет на полки магазинов. Старт продаж консоли нового поколения от Sony намечен на праздничный период осени 2020 года... Sony PlayStation 5: все, что известно о новой консоли Назначена дата следующего показа Cyberpunk 2077 Компания CD Projekt RED на официальном аккаунте Cyberpunk 2077 в Twitter объявила, что следующий показ игры состоится 10 августа в рамках передачи Night City Wire. Пользователям обещают рассказать разнообразные подробности... Назначена дата следующего показа Cyberpunk 2077
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
45 мин. назад0Трейлер обновления Stonethorn для The Elder Scrolls Online 1 час. 28 мин. назад0Тизер DLC The Ancient Gods, Part One к DOOM Eternal 4 час. 23 мин. назад5Rocksteady анонсировала игру по мотивам «Отряда самоубийц» 4 час. 49 мин. назад0Релизный трейлер Fast and Furious Crossroads – игра уже вышла 5 час. 34 мин. назад0Activision намекнула, что совсем скоро анонсирует новую Call of Duty сегодня, 01:00:581AWE – второе и последнее дополнение для Control сегодня, 00:38:551Знакомство с боевой системой Godfall
Новости игр
Список игр для подписчиков Xbox Live Gold в августе 2020ИГРЫ Список игр для подписчиков Xbox Live Gold в августе 2020 Вчера Sony представила игры, которые будут бесплатными в августе для подписчиков PS Plus, а сегодня за ней последовала и компания Microsoft, назвав проекты, что достанутся подписчикам Xbox Live Gold. Как обычно... Демонстрация игрового процесса The PathlessИГРЫ Демонстрация игрового процесса The Pathless Giant Squid и Annapurna Interactive показали во время State of Play шесть минут геймплея приключенческой игры The Pathless на консоли PS5. Игра, напомним, также выйдет на ПК и PS4 в 2020 году... Релизный трейлер Fast and Furious Crossroads – игра уже вышлаИГРЫ Релизный трейлер Fast and Furious Crossroads – игра уже вышла Разработчики из Slightly Mad Studios и издательство Bandai Namco Entertainment в честь выхода Fast and Furious Crossroads на ПК, PS4 и Xbox One опубликовали релизный трейлер игры. В гоночной аркаде пользователи будут противостоять Ормстриду...
© 2009-2020 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2019 года / Игры 2020 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Тизер DLC The Ancient Gods, Part One к DOOM EternalCtrl + стрелка вправо