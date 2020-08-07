Трейлер обновления Stonethorn для The Elder Scrolls Online

В рамках онлайн-шоу QuakeCon at Home компания Bethesda Softworks показала геймплейный трейлер The Elder Scrolls Online: Stonethorn – очередного обновления для популярной MMORPG. Эта добавка входит в состав расширения «Темное сердце Скайрима» и привносит в игру два сложных подземелья.

Первое называется Castle Thorn и представляет собой крепость, где злобный вампир собирает свою армию. А второе, Stone Garden, отправит пользователей в лабораторию безумного алхимика, в которой он создавал разнообразных чудовищ.

Свежий трейлер показывает упомянутые подземелья и врагов, например, големов и красных летающих демонов. Зачищать локации игроки будут в составе групп из четырех высокоуровневых персонажей.

Обновление Stonethorn выйдет 24 августа 2020 года на ПК и в Google Stadia, а 1 сентября доберется до PS4 и Xbox One.