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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Тизер DLC The Ancient Gods, Part One к DOOM Eternal

Опубликовано: 1 час. 28 мин. назад
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Студия id Software и издательство Bethesda Softworks в рамках прямой трансляции QuakeCon at Home представили тизер The Ancient Gods, Part One – дополнения к DOOM Eternal. Ролик получился коротким, так как полноценный трейлер покажут 27 августа в рамках церемонии открытия выставки Gamescom 2020. В этом году она пройдет онлайн.

Свежее видео демонстрирует несколько локаций и сражения Палача Рока против могучих врагов, например, манкубуса. О сюжете дополнения пока тоже почти ничего не известно. Разработчики лишь сказали, что после концовки DOOM Eternal на небесах нарушился баланс сил. Восстанавливать его, конечно же, придется главному герою.

Дополнение The Ancient Gods, Part One сможет похвастаться новыми видами врагов и локациями. Еще на QuakeCon at Home Bethesda рассказала, что игроки уничтожили в DOOM Eternal 12 миллиардов демонов, треть из которых – с помощью добиваний.

The Ancient Gods, Part One (Teaser)
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