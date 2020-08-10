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Sailas77 Опубликовал Sailas77 9
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Раскрыта интересная деталь прокачки стрельбы в Cyberpunk 2077

Опубликовано: вчера, 16:21:45
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В недавнем интервью старший дизайнер геймплея Cyberpunk 2077 Михал Добровольский раскрыл ранее неизвестные подробности стрельбы в грядущей игре CD Projekt RED. Если пользователи будут активно применять пушки для уничтожения врагов, то навыки владения ими станут постепенно повышаться. В один момент они достигнут такого уровня, что покажется, словно в проекте включился aimbot. Так называется чит для многопользовательских игр, который заставляет пули автоматически лететь в голову врага.

Получается, чем активнее и чаще применяешь пушки, тем проще целиться и убивать противников. Вот только пока непонятно, как CDPR это реализует. Возможно, траектория снарядов будет корректироваться, или прицел станет наводиться на голову врага. Ведущий дизайнер также сообщил, что при реализации стрельбы в Cyberpunk 2077 создатели вдохновляются тактическими шутерами.

Игры выйдет 19 ноября 2020 года на ПК, PS4, Xbox One и в GeForce Now.

 

Скриншот игры Cyberpunk 2077

 

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Знаток игр
Rega-002 (уровень 12)18 мин. назад
Mas7er писал(а):
ага, классный пример, убили франшизу и доят одну игру уже на третьем поколении консолей из-за школоты, которая туда тоннами донатит. Игры-сервисы - зло для любителей нормального синглплеера, тут даже двух мнений быть не может.
че, орел, все шутки шутишь?
Игровой разум
Avtor-avtora (уровень 25)1 час. 34 мин. назад
Сообщение отредактировано пользователем 11.08.2020 08:04:10
Опять на оффтопили.. и снова АС кости перемываете acute

Mas7er писал(а):
Сама по себе GTA V годная игра
Ни разу такой не была за всё своё существование.

Mas7er писал(а):
Рокстары сделали 4(!!) полноценных больших сюжетных части GTA
Как и серия АС они просто из года в год штамповали всё тоже самое пытаясь его сделать лучше.
Но АС хоть переосмыслили начиная с Ориджин, говноТА так и осталась Gовнотой... хоть полноценная, хоть сервис.

Mas7er писал(а):
AC прекрасный пример очередной, да, вместо нормальной приключенческой игры размазанная на 100 часов однотипными активностями "мучильня"
Надеюсь лично вас боты в АС:Валхала будут люто ненавидеть grin

Mas7er писал(а):
Игры-сервисы - зло для любителей нормального синглплеера, тут даже двух мнений быть не может.
Это да.. а ещё говорят я тут мнениями делится не разрешаю biggrin
Игровой разум
Прометей (уровень 29)6 час. 41 мин. назад
Не вижу смысла заморачиваться, если в игре изначально будут "умные" пушки, со встроенным автоаимом. Нашёл такую и всё, целиться больше не нужно )
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)11 час. 42 мин. назад
Сообщение отредактировано пользователем 10.08.2020 21:51:28
Shtefan писал(а):
Вот я упустил момент, когда GTA V из "лучшей-о-боги-игры-в-мире" превратилась в "говно собачье, доят народ ироды". Хотя было сначала 1, а теперь вполне себе звучат 2.
Так и не превращалась, я же вообще не об этом пишу. Сама по себе GTA V годная игра (мне не зашла, но в целом норм), но из-за сумасшедшего успеха GTA V именно как игры-сервиса, Rockstar (естественно с подачи Take-two) тупо забила на франшизу GTA и переиздаёт одну и ту же игру уже 7 лет. Напомню, что раньше за 7 лет (с 2001 по 2008 год) Рокстары сделали 4(!!) полноценных больших сюжетных части GTA (3, Vice City, San-Andreas и IV), каждая из которых была в какой-то степени крутой. А теперь очередное переиздание одной и той же GTA V с помпой объявляют на анонсирующем игры для нового поколения ивенте. Шикарненько.
Shtefan писал(а):
AC и FC по большому счету тоже продуктовые сервисы (не в одном контейнере, а как платформа). И ничего, растет популярность, растут продажи – делая Одиссею и FC5 соответственно самыми интересными, тиражированными и продаваевыми штуками в продуктовой линейке.
AC прекрасный пример очередной, да, вместо нормальной приключенческой игры размазанная на 100 часов однотипными активностями "мучильня" с продажей бустеров на опыт.
Ну а FC пока еще просто приличный конвейер, а не игра-сервис, к счастью для фанатов серии.
Игровой разум
Shtefan (уровень 25)вчера, 21:20:49
Mas7er писал(а):
убили франшизу и доят одну игру уже на третьем поколении консолей
Вот я упустил момент, когда GTA V из "лучшей-о-боги-игры-в-мире" превратилась в "говно собачье, доят народ ироды". Хотя было сначала 1, а теперь вполне себе звучат 2.
И чего это не может быть двух мнений, если может? AC и FC по большому счету тоже продуктовые сервисы (не в одном контейнере, а как платформа). И ничего, растет популярность, растут продажи – делая Одиссею и FC5 соответственно самыми интересными, тиражированными и продаваевыми штуками в продуктовой линейке.
Уж простити меня за такое "непопулярное" мнение.
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)вчера, 21:06:12
Сообщение отредактировано пользователем 10.08.2020 21:07:07
Shtefan писал(а):
Да почему бы GTA V не привести в пример? На таких примерах как прекрасная фолыч 76 люди потом вон ходят от страха на фразу "игра-сервис" шарахаются.
ага, классный пример, убили франшизу и доят одну игру уже на третьем поколении консолей из-за школоты, которая туда тоннами донатит. Игры-сервисы - зло для любителей нормального синглплеера, тут даже двух мнений быть не может.
Бич человечества
Nevezychiy (уровень 18)вчера, 17:50:42
Shtefan писал(а):
а почему бы GTA V не привести в пример?
Не играл в неё, привёл то во что играл pardon
Игровой разум
Shtefan (уровень 25)вчера, 16:59:18
Nevezychiy писал(а):
Действительно интересно, особенно учитывая что после, они хотят превратить киберпанк 2077 в игру сервис на подобие фолаут 76 dirol
Да почему бы GTA V не привести в пример? На таких примерах как прекрасная фолыч 76 люди потом вон ходят от страха на фразу "игра-сервис" шарахаются.
Бич человечества
Nevezychiy (уровень 18)вчера, 16:47:17
Действительно интересно, особенно учитывая что после, они хотят превратить киберпанк 2077 в игру сервис на подобие фолаут 76 dirol
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