Раскрыта интересная деталь прокачки стрельбы в Cyberpunk 2077

В недавнем интервью старший дизайнер геймплея Cyberpunk 2077 Михал Добровольский раскрыл ранее неизвестные подробности стрельбы в грядущей игре CD Projekt RED. Если пользователи будут активно применять пушки для уничтожения врагов, то навыки владения ими станут постепенно повышаться. В один момент они достигнут такого уровня, что покажется, словно в проекте включился aimbot. Так называется чит для многопользовательских игр, который заставляет пули автоматически лететь в голову врага.

Получается, чем активнее и чаще применяешь пушки, тем проще целиться и убивать противников. Вот только пока непонятно, как CDPR это реализует. Возможно, траектория снарядов будет корректироваться, или прицел станет наводиться на голову врага. Ведущий дизайнер также сообщил, что при реализации стрельбы в Cyberpunk 2077 создатели вдохновляются тактическими шутерами.

Игры выйдет 19 ноября 2020 года на ПК, PS4, Xbox One и в GeForce Now.