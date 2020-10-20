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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Трейлер о поддержке Assassin's Creed Valhalla после релиза

Опубликовано: 4 час. 1 мин. назад
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Ubisoft выпустила новый трейлер Assassin's Creed Valhalla, который посвятили поддержке игры после релиза. Грядущую экшен-RPG планируют регулярно снабжать контентом. Она получит два платных дополнения в рамках сезонного пропуска. Первое, «Гнев Друидов» отправит игроков расследовать тайны культа друидов в Ирландии. А второе, «Осада Парижа», позволит принять участие в штурме французской столице. За предварительный заказ сезонного пропуска открывается доступ к заданию «Легенда о Беовульфе». При его прохождении можно узнать правду о знаменитом герое.

Бесплатный контент будет добавляться в игру регулярно вплоть до следующей осени. В список добавок входят рейды, улучшения для поселения, предметы, навыки и многое другое.

Assassin's Creed Valhalla выйдет 10 ноября 2020 года на ПК, PS4, Xbox One, Xbox Series X, Series S и в Google Stadia, а чуть позже на PS5.

Post-Launch & Season Pass Trailer [RUS]
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