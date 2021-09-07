Презентация мультиплеера Call of Duty: Vanguard

Студия Sledgehammer Games и издательство Activision провели дебютную презентацию мультиплеера Call of Duty: Vanguard. Он отметится двадцатью картами на запуске, разнообразными режимами, новым типом состязаний Champion Hill и так далее.

Разработчики представили пафосный трейлер мультиплеера, который дает понять, что именно ждет пользователей. В нем бойцы применяют оружие времен Второй мировой войны и не только. Например, один из солдат использовал небольшой радиоуправляемый танк, чтобы подорвать противников. По темпу происходящего Vanguard очень похожа на Call of Duty: Modern Warfare.

Сетевая составляющая грядущего шутера также отметится расширенной системой кастомизации оружия, новыми улучшения, вознаграждениями за серию убийств, апгрейдами и так далее. Call of Duty: Vanguard выйдет 5 ноября 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S. Бета-тестирование шутера начнется 10 сентября, но только на PlayStation.