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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Трейлер к релизу Ghost of Tsushima Director's Cut

Опубликовано: вчера, 17:16:34
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Студия Sucker Punch Productions и издательство Sony опубликовали трейлер к выходу Ghost of Tsushima Director's Cut. Это режиссерское издание самурайского экшена, которое включает новое дополнение «Остров Ики». Оно также отметится поддержкой особенностей DualSense, 3D-звука и 4K-разрешения при 60 кадрах/с.

В ролике показали разные составляющие Ghost of Tsushima Director's Cut. Сначала зрителям продемонстрировали эпизоды из основной кампании, затем прохождение заданий в многопользовательском режиме «Легенды», а напоследок фрагменты с изучением Ики.

Ghost of Tsushima Director's Cut выйдет 20 августа 2021 года на PS5. Добавку «Остров Ики» можно будет купить и на PS4.

Director's Cut - Launch Trailer
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