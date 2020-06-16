НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
Дюка Опубликовал Дюка 0

Трансляция The Upload VR Showcase

Опубликовано: 45 мин. назад, Дюка
Поделиться:  

Сегодня состоится трансляция The Upload VR Showcase, которая, как понятно из названия, будет посвящена играм для шлемов виртуальной реальности. Обещают показать более 20 проектов, как уже существующих, так и новых.

Вам также может быть интересно
Persona 4 Golden вышла на ПК Невероятные новости для всех, кто не смог поиграть в Persona 4 на консолях. С сегодняшнего дня версия игры Persona 4 Golden, которая ранее выходила на PS Vita, стала доступна на ПК. Уже сейчас ее можно купить в Steam... Persona 4 Golden вышла на ПК TORGI за Desperados III Следующий розыгрыш, пусть и с таким же призом, состоится 3 июля. Успей испытать удачу! DOOM Eternal получает sanek_f1. TORGI за Desperados III
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
45 мин. назад0Трансляция The Upload VR Showcase 2 час. 38 мин. назад0Трейлер к релизу Desperados III 3 час. 21 мин. назад0Состоялся релиз DLC The Soroboreans для Outward 9 час. 15 мин. назад0Анонсирована новая мобильная игра по вселенной Lord of the Rings 9 час. 38 мин. назад0Системные требования Star Wars: Squadrons вчера, 19:27:100Трансляция IGN Summer of Gaming 2020. День четвертый 15.06.2020 18:35:150Трансляция Guerrilla Collective. День третий
Новости игр
Оценки The Last of Us Part 2ИГРЫ Оценки The Last of Us Part 2 The Last of Us Part 2 выходит 19 июня, а сегодня разработчики разрешили публиковать обзоры. Спешим вас познакомить с первыми оценками игры, которые порадуют фанатов серии. Интересный эмоциональный сюжет... Состоялся релиз DLC The Soroboreans для OutwardИГРЫ Состоялся релиз DLC The Soroboreans для Outward Компания Deep Silver опубликовала трейлер к релизу нового DLC под названием The Soroboreans для ролевой игры с открытым миром Outward. Сегодня его могут загрузить пользователи ПК, а до консолей PS4 и Xbox One... Трансляция IGN Summer of Gaming 2020. День четвертыйМЕРОПРИЯТИЯ Трансляция IGN Summer of Gaming 2020. День четвертый На четвертый день выставки Summer of Gaming портал IGN приготовил новости от таких компаний, как Bohemia Interactive, THQ Nordic, Amazon Game Studios, Bandai Namco и других. Как минимум обещают анонсировать...
© 2009-2020 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2019 года / Игры 2020 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Трейлер к релизу Desperados IIICtrl + стрелка вправо