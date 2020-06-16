Трансляция The Upload VR Showcase

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Persona 4 Golden вышла на ПК

Невероятные новости для всех, кто не смог поиграть в Persona 4 на консолях. С сегодняшнего дня версия игры Persona 4 Golden, которая ранее выходила на PS Vita, стала доступна на ПК. Уже сейчас ее можно купить в Steam...