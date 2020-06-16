Сегодня состоится трансляция The Upload VR Showcase, которая, как понятно из названия, будет посвящена играм для шлемов виртуальной реальности. Обещают показать более 20 проектов, как уже существующих, так и новых.
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