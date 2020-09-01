Трейлер к релизу Crusader Kings III

Компания Paradox Interactive опубликовала релизный трейлер глобальной стратегии Crusader Kings III. Игру уже можно приобрести в магазине цифровой дистрибуции Steam.

В свежем ролике разработчики похвастались высокими оценками от прессы и продемонстрировали главные особенности проекта. Пользователям предстоит возглавить одно из доступных государств, заниматься политикой, воевать и расширять границы державы, договариваться с другими фракциями, устраивать заговоры и так далее. Видео также показывает глобальную карту и отдельные геймплейные механики.