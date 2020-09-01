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Ubisoft бесплатно раздает Tom Clancy's The Division на ПК

Опубликовано: 2 час. 18 мин. назад
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Издательство Ubisoft решило порадовать игроков бесплатной раздачей ПК-версии Tom Clancy's The Division. Чтобы добавить проект в библиотеку, достаточно перейти по ссылке и следовать инструкции. Акция продлится до 8 сентября, 11:00 по Москве/Киеву.

Напомним: Tom Clancy's The Division представляет собой шутер от третьего лица, в котором пользователи перевоплощаются в специальных правительственных агентов. Их цель – восстановить порядок в полуразрушенном Нью-Йорке, пострадавшем из-за искусственно созданной эпидемии. Игроки должны прокачивать персонажа, выполнять разнообразные задания и постоянно искать лучшую экипировку.

 

Скриншот игры Tom Clancy's The Division

 

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