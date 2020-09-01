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Демонстрация Cyberpunk 2077 с трассировкой лучей

Опубликовано: 1 час. 31 мин. назад
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На презентации видеокарт RTX 30-й серии компания NVDIA совместно с CD Projekt RED представила новый трейлер Cyberpunk 2077. Он показывает, как работает трассировка лучей в грядущем творении польской студии.

Свежий ролик содержит нарезку кадров с демонстрацией разнообразных локациях. На них показаны отражения на поверхностях, освещение в помещениях и на улице, тени и прочие аспекты, за которые отвечает рейтрейсинг.

Cyberpunk 2077 выйдет 19 ноября 2020 года на ПК, PS4, Xbox One и в GeForce Now. Позже игра заглянет на консоли нового поколения и в Google Stadia.

Gameplay Trailer RTX
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