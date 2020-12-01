Трейлер к релизу Empire of Sin

Студия Romero Games и издательство Paradox Interactive выпустили трейлер к релизу тактической RPG Empire of Sin. Ролик затрагивает главные особенности игры – от разнообразия боссов, которыми можно управлять, до руководства личной криминальной империей.

Видео также показывает механику вербовки гангстеров, прокачку своих бойцов и сражения в пошаговом режиме. Бои реализованы в классическом для жанра стиле – с укрытиями, количеством очков действий и шансами попаданий.

Empire of Sin уже доступна на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.