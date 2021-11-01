Трейлер дополнения «Мертвые Земли» для The Elder Scrolls Online

ZeniMax Online Studios поделилась геймплейным трейлером дополнения «Мертвые Земли» для The Elder Scrolls Online. Оно станет завершающей главой масштабного приключения «Врата Обливиона».

Игрокам предстоит встретится с даэдрическим Принцем Разрушения Мерунесом Дагоном в его собственном царстве, чтобы дать ему отпор и отсрочить исполнение его ужасных планов. Также в игре появятся новые локации — два региона Мертвых Земель, Ожог и Разрыв, и находящийся на перепутье планов Обливиона город Фаргрейв, служащий домом как даэдра, так и смертным.

Вместе с дополнением TESO ждет и масштабное бесплатное обновление. The Elder Scrolls Online: Deadlands уже доступно на ПК, а на Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 и PlayStation 5 выйдет 16 ноября.