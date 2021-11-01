НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
861639
Jiburagan Опубликовал Jiburagan 0
71Место:1181 / 1646
Общая информацияНовости (69)Блоги (4)Видео (56)Скриншоты (44)Геймарт (13)Обои (9)Достижения

Трейлер дополнения «Мертвые Земли» для The Elder Scrolls Online

Опубликовано: вчера, 17:51:03
Поделиться:  

ZeniMax Online Studios поделилась геймплейным трейлером дополнения «Мертвые Земли» для The Elder Scrolls Online. Оно станет завершающей главой масштабного приключения «Врата Обливиона».

Игрокам предстоит встретится с даэдрическим Принцем Разрушения Мерунесом Дагоном в его собственном царстве, чтобы дать ему отпор и отсрочить исполнение его ужасных планов. Также в игре появятся новые локации — два региона Мертвых Земель, Ожог и Разрыв, и находящийся на перепутье планов Обливиона город Фаргрейв, служащий домом как даэдра, так и смертным.

Вместе с дополнением TESO ждет и масштабное бесплатное обновление. The Elder Scrolls Online: Deadlands уже доступно на ПК, а на Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 и PlayStation 5 выйдет 16 ноября.

Deadlands Gameplay Trailer [RUS]
Вам также может быть интересно
The Dark Pictures: House of Ashes – обзор Вы совершаете путешествие в другое измерение. Измерение не только образов и звуков, но и разума. Это путешествие в чудесный мир, границы которого устанавливает только ваше воображение. Ваша следующая остановка – «Сумеречная зона». Ой! Франшизой ошиблись! Не обессудьте... The Dark Pictures: House of Ashes – обзор Игры для подписчиков Xbox Live Gold в ноябре 2021 Microsoft опубликовала подборку игр, которые станут бесплатными для подписчиков Xbox Live Gold в ноябре. Состоит она в основном из инди-проектов и одной игры во вселенной Lego... Игры для подписчиков Xbox Live Gold в ноябре 2021
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
3 час. 59 мин. назад0Трейлер ПК-версии Battlefield 2042 вчера, 21:19:440Системные требования Call of Duty Vanguard вчера, 17:51:030Трейлер дополнения «Мертвые Земли» для The Elder Scrolls Online 29.10.2021 17:25:150Игры для подписчиков Xbox Live Gold в ноябре 2021 29.10.2021 17:14:205Новый контент в The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition 29.10.2021 16:27:150The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me анонсирована официально 28.10.2021 18:32:263Вышла стратегия Age of Empires IV
Новости игр
Дата выхода ролевого экшена Weird WestИГРЫ Дата выхода ролевого экшена Weird West Издательство Devolver Digital опубликовало новый трейлер находящегося в разработке проекта под названием Weird West. В нем разработчики рассказали побольше о геймплее и сообщили о дате релиза... Системные требования Call of Duty VanguardИГРЫ Системные требования Call of Duty Vanguard Компания Sledgehammer Games поделилась системными требованиями шутера Call of Duty Vanguard и опубликовала трейлер версии для ПК. Требования указаны в нескольких версиях, в том числе для рейтинговой игры и 4-К ультра-настроек... Surviving the Aftermath покинет ранний доступ 16 ноябряИГРЫ Surviving the Aftermath покинет ранний доступ 16 ноября Экономическая стратегия Surviving the Aftermath покинет ранний доступ на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch 16 ноября. Игра получит крупное обновление и станет совместима с Playstation 5 и Xbox Series X/S...
© 2009-2021 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Многие материалы на портале размещены пользователями и если вы считаете, что они нарушают ваши авторские права - свяжитесь с нами через форму контактов. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2020 года / Игры 2021 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Игры для подписчиков Xbox Live Gold в ноябре 2021Ctrl + стрелка вправо