Трейлер боевой системы ELEX II

Студия Piranha Bytes поделилась новым роликом, посвященным разнообразию способов ведения боя в находящейся в разработке ролевой игре ELEX II.

Как и в прошлой части, в доступном арсенале Джакс может сочетать холодное оружие, магию и высокотехнологичный огнестрел. Кроме того, большим подспорьем в сражении окажется и реактивный ранец: бой можно вести не только на земле, но и в воздухе. Склонность героя к тому или иному виду оружия будет определять принадлежность к одной из фракций. Схожие механики игроки могли видеть в предыдущих проектах немецкой студии.

Релиз ELEX II намечен на 1 марта 2022 года на ПК, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 и PS5. С сегодняшнего дня открылся доступ к предварительному заказу.