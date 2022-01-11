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Jiburagan Опубликовал Jiburagan 6
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Трейлер боевой системы ELEX II

Опубликовано: вчера, 16:40:02
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Студия Piranha Bytes поделилась новым роликом, посвященным разнообразию способов ведения боя в находящейся в разработке ролевой игре ELEX II.

Как и в прошлой части, в доступном арсенале Джакс может сочетать холодное оружие, магию и высокотехнологичный огнестрел. Кроме того, большим подспорьем в сражении окажется и реактивный ранец: бой можно вести не только на земле, но и в воздухе. Склонность героя к тому или иному виду оружия будет определять принадлежность к одной из фракций. Схожие механики игроки могли видеть в предыдущих проектах немецкой студии.

Релиз ELEX II намечен на 1 марта 2022 года на ПК, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 и PS5. С сегодняшнего дня открылся доступ к предварительному заказу.

Combat Trailer [RUS]
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новыестарые6 ком.
Ком. на странице5102050100
Игровой мастер
Rega-002 (уровень 14)28 мин. назад
fartov писал(а):
И судя по ролику она не сильно то изменится, плюс ещё и в воздухе придётся неуклюже палкой махать biggrin
з.ы. Но я не жалуюсь, хотя первые часы поражений страшно бесили, но стоит один раз научится закликивать, дальше машешь как профи derisive
а я просто вкачивал то, что позволит стрелять, и горя не знал
Начинающий геймер
fartov (уровень 3)4 час. 1 мин. назад
Rega-002 писал(а):
тем не менее нельзя не сказать, что боевая система в игре была крайне устаревшей
И судя по ролику она не сильно то изменится, плюс ещё и в воздухе придётся неуклюже палкой махать biggrin
з.ы. Но я не жалуюсь, хотя первые часы поражений страшно бесили, но стоит один раз научится закликивать, дальше машешь как профи derisive
Игровой мастер
Rega-002 (уровень 14)8 час. 1 мин. назад
CeMeH писал(а):
Ну, уж точно не за боевую систему её брать будут, хоть трейлер и пытался скрыть шероховатости, но в глаза кинулись все те же ноты первой части (да и Risen`ов туда же).smile
Жду продолжение повести, развитие фракций, суровость мозговыносящего постапокалипсиса, всего и побольше!
тем не менее нельзя не сказать, что боевая система в игре была крайне устаревшей
Великий игрок
andystorm (уровень 11)вчера, 22:33:31
Будет русская озвучка? Это круто.
Гранд-мастер джедай
CeMeH (уровень 26)вчера, 19:46:53
Ну, уж точно не за боевую систему её брать будут, хоть трейлер и пытался скрыть шероховатости, но в глаза кинулись все те же ноты первой части (да и Risen`ов туда же).smile
Жду продолжение повести, развитие фракций, суровость мозговыносящего постапокалипсиса, всего и побольше!
Игровой разум
Avtor-avtora (уровень 25)вчера, 17:39:51
Жду от второй части ELEX именно ELEX, не больше не меньше good3
Видно что ребята пилят всё то же самое и думаю фанатам первой зайдёт. У меня только один вопрос что за... летающая нечисть на 0:17 biggrin
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