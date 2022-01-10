Серьезный Сэм отправится в Сибирь в Serious Sam: Siberian Mayhem

Студии Croteam, Timelock и издательство Devolver Digital анонсировали самостоятельное дополнение Serious Sam: Siberian Mayhem к Serious Sam 4. Оно отправит Сэма в заснеженные дебри Сибири.

Главному герою предстоит отправиться в погоню за генералом Брэндом в самое сердце России. Путь ожидается нелегкий: Орду пополнят новые противники и боссы. Впрочем, арсенал Сэма тоже расширится, например, в нем появится классический «‎Калаш»‎ и арбалет «‎Перун»‎.

Serious Sam: Siberian Mayhem выходит в Steam 25 января.