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Jiburagan Опубликовал Jiburagan 2
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Серьезный Сэм отправится в Сибирь в Serious Sam: Siberian Mayhem

Опубликовано: 10.01.2022 18:45:44
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Студии Croteam, Timelock и издательство Devolver Digital анонсировали самостоятельное дополнение Serious Sam: Siberian Mayhem к Serious Sam 4. Оно отправит Сэма в заснеженные дебри Сибири.

Главному герою предстоит отправиться в погоню за генералом Брэндом в самое сердце России. Путь ожидается нелегкий: Орду пополнят новые противники и боссы. Впрочем, арсенал Сэма тоже расширится, например, в нем появится классический «‎Калаш»‎ и арбалет «‎Перун»‎.

Serious Sam: Siberian Mayhem выходит в Steam 25 января.

Reveal Trailer
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новыестарые2 ком.
Ком. на странице5102050100
Борец Пустошей
TimeMachine (уровень 4)вчера, 17:44:54
Смотрю трейлер и недоумеваю, как эти разработчики "Принцип Талоса" сделали? Какое было интересное лирическое отступление!
Я не играл в Serious Sam, но "принцип..." мне очень понравился.
Было бы интересно, если бы создатели не забрасывали это направление.
Начинающий геймер
fartov (уровень 3)11.01.2022 10:12:24
Тогда уже "Серьезный Фёдор" derisive
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