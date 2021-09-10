Трейлер Alan Wake Remastered

В оригинальный Alan Wake, скорее всего, не играл только ленивый, или тот, кто не имеет в распоряжении ни консоли Microsoft, ни игрового ПК. Если вы причисляете себя к одной из этих групп или не ознакомились с мрачным триллером по другим причинам, совсем скоро сможете наверстать упущенное. Alan Wake Remastered с немного улучшенной по сравнению с оригиналом картинкой выйдет уже совсем скоро – 5 октября 2021 года. При этом игра впервые появится на консолях PlayStation. Бонусным довеском идет наличие в переиздании двух дополнений, The Signal и The Writer.