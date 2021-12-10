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NeoFlash Опубликовал NeoFlash 0

The Matrix Awakens стирает грань между реальным и виртуальным мирами

Опубликовано: 9 мин. назад, NeoFlash
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Во время TGA 2021 был показан ролик The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience – интерактивной демонстрации, созданной в содействии с Epic Games. Целью данного произведения искусства является показать, как далеко шагнули вперед технологии и чего можно добиться с применением движка Unreal Engine 5. Что самое интересное – владельцы консолей PlayStation 5 и Xbox Series X|S могут прямо сейчас загрузить данную демонстрацию.

The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience разделена на три части. В первой совмещаются как реальные съемки, так и компьютерная графика, а вот уже со второй части вы можете получить контроль над происходящим на экране в динамичной погони с перестрелками.

Третья часть демонстрации отправляет пользователей в виртуальный город – 16 квадратных километров бетонных джунглей населены десятками тысяч жителей. На улицах протяженностью в 260 километров можно найти почти полсотни тысяч автомобилей, большую часть из которых разрешено использовать в качестве транспорта. Геймплейных элементов в демонстрации мало, но вы можете свободно перемещаться в качестве пешехода, ездить на авто, переключиться в режим свободной камеры и даже менять настройки мира – освещение, а также количество машин и пешеходов.

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