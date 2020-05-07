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The Ascent – анонс экшен-РПГ в мире киберпанка

Опубликовано: 07.05.2020 20:16:26
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Во время трансляции Inside Xbox состоялся анонс новой экшен-РПГ в мире киберпанка под названием The Ascent, релиз которой состоится в 2020 году на ПК, Xbox One и Xbox Series X. Разработкой занимается Neon Giant, а в роли издателя – Curve Digital.

В The Ascent игроки попадут в мир Велес, которым правит крупнейшая корпорация Ascent Group. Когда она внезапно прекращает работу, вы, ее подневольный сотрудник, оказываетесь в самом центре опасных событий. Вам предстоит разузнать, что произошло на самом деле.

The Ascent предназначена как для одиночного, так и для кооперативного прохождения до четырех человек. Сталкиваясь с врагами, необходимо будет учитывать все их слабости и другие параметры, а различные кибернетические аугментации, оружие и снаряжение помогут вам лучше справляться с неприятелями.

Reveal Trailer
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