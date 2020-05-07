The Medium – мрачное приключение в двух мирах

Bloober Team, известные многим геймерам по проектам серии Layers of Fear, представили новую игру – The Medium. Уже по сложившейся для студии традиции события будут развиваться в весьма мрачном мире, а если быть точнее, то в двух мирах. Дело в том, что протагонистом выступает не обычный человек, а медиум, способный видеть как реальный, так и призрачный миры. Главного героя мучают постоянные видения об убитом ребенке, и теперь ему нужно отправиться в заброшенный отель, ведь именно там много лет назад произошла ужасная трагедия.

Одна из главных особенностей повествования игры заключается именно в возможности видеть все в представлении двух миров. Только так можно понять, что же на самом деле произошло в этом злосчастном месте.

Отдельно стоит отметить, что над «двойным» саундтреком для The Medium работали Аркадиуш Рейковский из Bloober Team и Акира Ямаока, известный по серии Silent Hill.

Релиз The Medium состоится к зимним праздникам 2020 года, поиграть можно будет на ПК и Xbox Series X.