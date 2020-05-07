НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
23522
NeoFlash Опубликовал NeoFlash 1
Общая информацияНовости (1)Видео (1)Скриншоты (5)

The Medium – мрачное приключение в двух мирах

Опубликовано: 07.05.2020 19:57:13
Поделиться:  

Bloober Team, известные многим геймерам по проектам серии Layers of Fear, представили новую игру – The Medium. Уже по сложившейся для студии традиции события будут развиваться в весьма мрачном мире, а если быть точнее, то в двух мирах. Дело в том, что протагонистом выступает не обычный человек, а медиум, способный видеть как реальный, так и призрачный миры. Главного героя мучают постоянные видения об убитом ребенке, и теперь ему нужно отправиться в заброшенный отель, ведь именно там много лет назад произошла ужасная трагедия.

Одна из главных особенностей повествования игры заключается именно в возможности видеть все в представлении двух миров. Только так можно понять, что же на самом деле произошло в этом злосчастном месте.

Отдельно стоит отметить, что над «двойным» саундтреком для The Medium работали Аркадиуш Рейковский из Bloober Team и Акира Ямаока, известный по серии Silent Hill.

Релиз The Medium состоится к зимним праздникам 2020 года, поиграть можно будет на ПК и Xbox Series X.

Official Reveal with Gameplay [RUS]
Вам также может быть интересно
Список игр для подписчиков Xbox Live Gold в мае 2020 Уже через несколько дней начинается последний месяц весны, и компания Microsoft раскрыла список игр, которые будут бесплатными для подписчиков Xbox Live Gold. В мае пользователи Xbox 360 и Xbox One получат гонку... Список игр для подписчиков Xbox Live Gold в мае 2020 Мировая премьера Assassin’s Creed Valhalla Как было объявлено ранее, сегодня в 18:00 МСК состоится мировая премьера новой части Assassin's Creed – Assassin’s Creed Valhalla, события которой развернутся в эпоху викингов. Вчера, напомним, на протяжении нескольких часов австралийский... Мировая премьера Assassin’s Creed Valhalla
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Игровой мастер
DesmondSlade (уровень 14)07.05.2020 20:06:03
Ямаоки ? Ну раз так, то: Shut up and take my money
Игровые новoсти
8 час. 6 мин. назад1Трейлер геймплея Партизаны 1941 вчера, 11:54:181LEGO Star Wars: The Skywalker Saga выйдет осенью вчера, 10:33:500«Гнев небес» - новый апдейт для шутера Cuisine Royale 07.05.2020 21:19:550Turok на троих – Second Extinction 07.05.2020 20:53:182Yakuza: Like a Dragon анонсирован на Xbox Series X, Xbox One и ПК 07.05.2020 20:47:531Атмосферный трейлер Scorn 07.05.2020 20:36:281Новый трейлер Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2
Новости игр
Тайны безымянного острова в Call of the SeaИГРЫ Тайны безымянного острова в Call of the Sea Во время прямой трансляции Inside Xbox состоялась премьера первого трейлера Call of the Sea – приключения в мире 1930-х годов. Главной героиней выступит Нора, которая пересекла океан в отчаянных попытках... Атмосферный трейлер ScornИГРЫ Атмосферный трейлер Scorn Проект Scorn, что находится в разработке студии Ebb Software, обзавелся свежим трейлером. Показали его во время прямой трансляции Inside Xbox, вместе с чем был подтвержден релиз проекта для Xbox Series X... Yakuza: Like a Dragon анонсирован на Xbox Series X, Xbox One и ПКИГРЫ Yakuza: Like a Dragon анонсирован на Xbox Series X, Xbox One и ПК Во время трансляции Inside Xbox компания SEGA объявила о том, что Yakuza: Like a Dragon, который ранее был анонсирован только на PS4, выйдет на Xbox One и Xbox Series X. Причем для новой консоли он попадет в стартовую линейку игр...
© 2009-2020 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2019 года / Игры 2020 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Анонсирован DIRT 5Ctrl + стрелка вправо