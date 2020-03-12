Свежий геймплей Disaster Report 4 – о свободе выбора

Релиз приключенческого экшена с элементами выживания Disaster Report 4: Summer Memories состоится через месяц. В этой игре вам предстоит искать выход из разрушающегося города, попутно встречаясь с другими людьми и принимая нелегкие решения. Насколько важными окажутся ваши выборы – демонстрирует нижеследующий трейлер.

В Disaster Report 4: Summer Memories вы будете периодически выполнять поручения от различных персонажей. Вам придется вытаскивать людей из-под завалов, доводить их до безопасных зон, указывать им верные дороги и т.д. При этом у вас всегда останется возможность бросить потерпевших, чтобы заняться своими делами. Некоторые из ваших решений повлияют на развитие истории и создадут уникальные события.

Disaster Report 4 выйдет на PC, PS4 и Nintendo Switch уже 7 апреля 2020 года.