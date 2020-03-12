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Mypulse Опубликовал Mypulse 3

Свежий геймплей Disaster Report 4 – о свободе выбора

Опубликовано: 8 час. 17 мин. назад, Mypulse
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Релиз приключенческого экшена с элементами выживания Disaster Report 4: Summer Memories состоится через месяц. В этой игре вам предстоит искать выход из разрушающегося города, попутно встречаясь с другими людьми и принимая нелегкие решения. Насколько важными окажутся ваши выборы – демонстрирует нижеследующий трейлер.

В Disaster Report 4: Summer Memories вы будете периодически выполнять поручения от различных персонажей. Вам придется вытаскивать людей из-под завалов, доводить их до безопасных зон, указывать им верные дороги и т.д. При этом у вас всегда останется возможность бросить потерпевших, чтобы заняться своими делами. Некоторые из ваших решений повлияют на развитие истории и создадут уникальные события.

Disaster Report 4 выйдет на PC, PS4 и Nintendo Switch уже 7 апреля 2020 года.

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Дезмонд
tunight (уровень 25)1 час. 5 мин. назад
Mas7er писал(а):
Прогадали ребята, надо было про коронавирус выпускать.
Тогда уж лучше симулятор лечения коронавируса)))
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)3 час. 35 мин. назад
Прогадали ребята, надо было про коронавирус выпускать.
Дезмонд
tunight (уровень 25)3 час. 38 мин. назад
Проект очень огромный, надеюсь ещё графику подтянут.
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