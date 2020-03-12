Вышел релизный трейлер DOOM Eternal – Палач Рока снова в деле

Компания Bethesda опубликовала релизный трейлер адски ожидаемого шутера DOOM Eternal – в этот раз, слава демонам, без неуместной рэп-музыки. Премьера игры состоится уже 20 марта 2020 года на PC, PS4, Xbox One и Stadia.

DOOM Eternal окажется прямым сиквелом DOOM 2016. В роли Палача Рока вы отправитесь сражаться с силами Ада, которые заполнили различные измерения и теперь угрожают всему живому. Вас ожидают кровавые и динамичные битвы, большой набор пушек, продвинутая система кастомизации, интересные мультиплеерные режимы и многое другое.