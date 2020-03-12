Стильный трейлер HyperParasite с героями и паразитами

Студия Troglobytes представила стильный анимационный трейлер с геймплейными кадрами HyperParasite. В центре внимания – суперпаразит, который пробирается в тела людей и заставляет их сотрудничать.

В HyperParasite вы будете играть за космического паразита, что стремится добраться до самого президента и активировать красную кнопку. В пути вам предстоит захватывать чужие тела с уникальными способностями и прокачивать собственные характеристики выживаемости.

Премьера HyperParasite запланирована на 3 апреля 2020 года для PC, PS4, Xbox One и NSwitch.