Свежие детали Dying Light 2

Польская студия Techland выпустила видео, в котором разработчики отвечают на вопросы пользователей касательно Dying Light 2. В ролике создатели игры поделились несколькими интересными подробностями. Например, они заявили, что в сиквеле не появятся знакомые персонажи из первой части, так действие разворачивается в совершенно другой точке Земли.

Еще Techland поведала о живом мире Dying Light 2. По словам представителей студии, в нем будет много событий и новых локаций. Кроме того, разработчики сообщили, что пользователи смогут принять сторону одной из двух основных фракций: Миротворцев или Выживших. Но будут еще и Отступники, против которых придется сражаться.

Dying Light 2 выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S, дата релиза неизвестна.