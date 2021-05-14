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Sailas77 Опубликовал Sailas77 1
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Свежие детали Dying Light 2

Опубликовано: 9 час. 29 мин. назад
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Польская студия Techland выпустила видео, в котором разработчики отвечают на вопросы пользователей касательно Dying Light 2. В ролике создатели игры поделились несколькими интересными подробностями. Например, они заявили, что в сиквеле не появятся знакомые персонажи из первой части, так действие разворачивается в совершенно другой точке Земли.

Еще Techland поведала о живом мире Dying Light 2. По словам представителей студии, в нем будет много событий и новых локаций. Кроме того, разработчики сообщили, что пользователи смогут принять сторону одной из двух основных фракций: Миротворцев или Выживших. Но будут еще и Отступники, против которых придется сражаться.

Dying Light 2 выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S, дата релиза неизвестна.

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Геймер-ветеран
andystorm (уровень 9)8 час. 9 мин. назад
В смысле в другой точке мира? Ведь в первой части говорили что вирус был в городе Харане, а про остальную часть света ничего не сказали.
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