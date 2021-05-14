В разработке находится продолжение Ghostrunner

505 Games анонсировала продолжение киберпанкового экшена Ghostrunner, разработкой которого занимается One More Level. Однако пока что никаких деталей не объявлено, известно лишь, что Ghostrunner 2 будет выпущен на ПК, PS5 и Xbox Series.

Со времени выхода первой Ghostrunner, который состоялся в октябре 2020 года, игра успела продаться в количестве более 600,000 копий и получила хвалебные отзывы игроков со всего мира. Также напомним, что в конце 2021 года проект статен доступен на PS5 и Xbox Series.