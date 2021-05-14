НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
72528
Дюка Опубликовал Дюка 0
82Место:505 / 1611
Общая информацияНовости (6)Видео (3)Скриншоты (11)Геймарт (5)Достижения

В разработке находится продолжение Ghostrunner

Опубликовано: 3 час. 21 мин. назад
Поделиться:  

505 Games анонсировала продолжение киберпанкового экшена Ghostrunner, разработкой которого занимается One More Level. Однако пока что никаких деталей не объявлено, известно лишь, что Ghostrunner 2 будет выпущен на ПК, PS5 и Xbox Series.

Со времени выхода первой Ghostrunner, который состоялся в октябре 2020 года, игра успела продаться в количестве более 600,000 копий и получила хвалебные отзывы игроков со всего мира. Также напомним, что в конце 2021 года проект статен доступен на PS5 и Xbox Series.

 

Скриншот игры Ghostrunner

 

Вам также может быть интересно
TORGI за Biomutant Следующий розыгрыш состоится 28 мая. Успей испытать удачу! Resident Evil Village получает Десятый. TORGI за Biomutant NieR Replicant ver.1.22474487139... – обзор NieR: Automata 2017 года выпуска стала весомым успехом для издательства Square Enix и студии Platinum Games. При относительно небольшом производственном бюджете продажи игры составили 5,5 миллиона копий, а значит – она принесла очень даже неплохую прибыль. Многие пользователи именно тогда... NieR Replicant ver.1.22474487139... – обзор
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
3 час. 21 мин. назад0В разработке находится продолжение Ghostrunner вчера, 19:59:020Сражение в новом режиме в геймплее Total War: Warhammer III вчера, 19:36:431Трейлер очередного уровня из Shadow Warrior 3 вчера, 16:38:503Трейлер Expeditions: Rome с женским протагонистом 12.05.2021 21:49:340Трейлеры фракций Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground 12.05.2021 19:53:24017 минут геймплея Ratchet & Clank: Rift Apart 12.05.2021 19:27:180Зрелищный трейлер Total War: Warhammer III
Новости игр
Трейлеры фракций Warhammer Age of Sigmar: Storm GroundИГРЫ Трейлеры фракций Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground Студия Gasket Games и издательство Focus Home Interactive выпустили сразу три трейлера Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground. Каждый из них посвящен фракциям, которые реализованы в игре. Первая из них – Червородье... Финансовый отчет Ubisoft – релиз Skull and Bones вновь переноситсяИГРЫ Финансовый отчет Ubisoft – релиз Skull and Bones вновь переносится Во время финансового отчета компания Ubisoft раскрыла информацию о выходе некоторых проектов. Так, релиз многострадальной пиратской игры Skull & Bones в который раз был перенесен. Последнее время выхода было назначено... Анонс Galactic Civilizations IVИГРЫ Анонс Galactic Civilizations IV Компания Stardock анонсировала Galactic Civilizations IV – новую часть в серии космических пошаговых 4X-стратегий Galactic Civilizations, которая вобрала в себя все лучшее от своих предшественников и получила новые функции...
© 2009-2021 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Многие материалы на портале размещены пользователями и если вы считаете, что они нарушают ваши авторские права - свяжитесь с нами через форму контактов. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2020 года / Игры 2021 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Сражение в новом режиме в геймплее Total War: Warhammer IIICtrl + стрелка вправо