Супермен против Шэгги: показан геймплей и названа дата начала ОБТ MultiVersus

День релиза MultiVersus становится все ближе, а потому разработчики из Player First Games совместно с издательством Warner Bros. Interactive Entertainment объявили дату начала открытого бета-теста игры – 26 июля. Также они сообщили, что весь прогресс из ОБТ будет перенесен в релизную версию проекта.

В честь его анонса авторы выпустили и новый трейлер, посвященный геймплею новинки. В нем нам напомнили о разных режимах, например командных битвах «2 на 2» и «1 на 1» и показали сражения персонажей популярных франшиз. После релиза в MultiVersus добавят и сезонные режимы, которые будут отличаться уникальными условиями.

MultiVersus – это бесплатный платформенный файтинг в духе Super Smash Bros., который объединяет множество героев из самых разных франшиз. Так, игроки смогут столкнуть в битве Арью Старк из «Игры престолов», Супермена и Харли Квинн из DC, Шэгги из «Скуби-Ду» и многих других персонажей.

Релиз MultiVersus состоится в этом году для PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.