Анонсирован новый хоррор по «Чужим» на Unreal Engine 5

Студия 20th Century Games совместно с разработчиками из Survios анонсировала экшен по культовой серии «Чужих».

Об игре под рабочим названием Aliens пока известно мало. Это однопользовательский хоррор, который разрабатывается на движке Unreal Engine 5. Сюжетная линия игры развернется между событиями первого и второго фильмов, а главным героем станет ветеран, желающий отомстить ксеноморфам. Хоррор появится на PC и консолях, а также будет поддерживать VR.

Напомним, что в разработке находится и другая игра по «Чужим». В июне Focus Entertainment и Tindalos Interactive анонсировали Aliens: Dark Descent.