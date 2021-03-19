Супергеройский боевик Gotham Knights перенесли

Как и обещал Джейсон Шрайер, в 2021 году будет много переносов. Об очередном из них сообщили студия WB Games Montreal и Warner Bros. Interactive Entertainment. Разработчики решили сместить релиз супергеройского боевика Gotham Knights на 2022 год.

В официальном заявлении указана типичная причина: создатели дают игре больше времени, чтобы предоставить наилучший опыт. Вероятно, реакция на Cyberpunk 2077 заставила студии тщательнее подходить к полировке своих проектов. А последствия пандемии замедлили темп работы, поэтому череда переносов продолжается.

Gotham Knights заявлена для ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.