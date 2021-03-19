Payday 3 все еще выйдет, но не скоро

Компания Starbreeze сообщила о том, что Payday 3, которую анонсировали в далеком 2016 году, все еще разработке. Однако в ближайшее время релиз игры жать не стоит. Разработчики объявили, что она появится в продаже только в 2023 году на консолях и ПК.

Starbreeze заключила сделку с Koch Media, которая финансово поможет в разработке и маркетинге игры, выплатив $59 миллионов. Эта сделка включает в себя создание базовой версии проекта и более чем 18-месячную поддержку после релиза, так как Payday 3 будет игрой-сервисом.

Также разработчики представили первое изображение проекта.



