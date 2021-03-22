Capcom опубликовала системные требования Resident Evil Village. В минимальных нет ничего сверхвысокого для современных проектов. Любителям же получить от игр максимально красивую и плавную картинку, понадобится видеокарта последнего поколения.

Системные требования:

Минимальные:

ОС: 64-bit Windows 10

Процессор: Intel Core i5-7500 или AMD Ryzen 3 1200

Память: 8 Гб

Видео: Nvidia GeForce GTX 1050 Ti 4 Гб или AMD Radeon RX 560 4 Гб

DirectX 12

Рекомендуемые:

ОС: 64-bit Windows 10

Процессор: Intel Core i7-8700 или AMD Ryzen 5 3600

Память: 16 Гб

Видео: Nvidia GeForce GTX 1070 или AMD Radeon RX 5700

DirectX 12

Рекомендуемые с рейтрейсингом: