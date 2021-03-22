Опубликовано: 22.03.2021 10:36:34
Capcom опубликовала системные требования Resident Evil Village. В минимальных нет ничего сверхвысокого для современных проектов. Любителям же получить от игр максимально красивую и плавную картинку, понадобится видеокарта последнего поколения.
Минимальные:
- ОС: 64-bit Windows 10
- Процессор: Intel Core i5-7500 или AMD Ryzen 3 1200
- Память: 8 Гб
- Видео: Nvidia GeForce GTX 1050 Ti 4 Гб или AMD Radeon RX 560 4 Гб
- DirectX 12
Рекомендуемые:
- ОС: 64-bit Windows 10
- Процессор: Intel Core i7-8700 или AMD Ryzen 5 3600
- Память: 16 Гб
- Видео: Nvidia GeForce GTX 1070 или AMD Radeon RX 5700
- DirectX 12
Рекомендуемые с рейтрейсингом:
- ОС: 64-bit Windows 10
- Процессор: Intel Core i7-8700 или AMD Ryzen 5 3600
- Память: 16 Гб
- Видео: Nvidia GeForce RTX 2070 / AMD Radeon RX 6900 XT
- DirectX 12