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Дюка Опубликовал Дюка 3
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Системные требования Resident Evil Village

Опубликовано: 22.03.2021 10:36:34
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Capcom опубликовала системные требования Resident Evil Village. В минимальных нет ничего сверхвысокого для современных проектов. Любителям же получить от игр максимально красивую и плавную картинку, понадобится видеокарта последнего поколения.

 

Скриншот игры Resident Evil Village

 

Системные требования:

 

Минимальные:

  • ОС: 64-bit Windows 10
  • Процессор: Intel Core i5-7500 или AMD Ryzen 3 1200
  • Память: 8 Гб
  • Видео: Nvidia GeForce GTX 1050 Ti 4 Гб или AMD Radeon RX 560 4 Гб
  • DirectX 12

 

Рекомендуемые:

  • ОС: 64-bit Windows 10
  • Процессор: Intel Core i7-8700 или AMD Ryzen 5 3600
  • Память: 16 Гб
  • Видео: Nvidia GeForce GTX 1070 или AMD Radeon RX 5700
  • DirectX 12

 

Рекомендуемые с рейтрейсингом:

  • ОС: 64-bit Windows 10
  • Процессор: Intel Core i7-8700 или AMD Ryzen 5 3600
  • Память: 16 Гб
  • Видео: Nvidia GeForce RTX 2070 / AMD Radeon RX 6900 XT
  • DirectX 12
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Футбольный гуру
Димасик (уровень 29)вчера, 18:28:38
ого, чет видео карта .. я пас насладиться игрой, не цепанул в конце года, уже все((
но посмотрим на каких настройках вывезет
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)22.03.2021 15:52:45
Кстати, а DLSS-то завезут? А то у них там какие-то шуры-муры с AMD, будет обидно, если не сделают DLSS, уж очень крутая штука, особенно если с лучами играть
Геймер-ветеран
andystorm (уровень 9)22.03.2021 10:55:32
Сообщение отредактировано пользователем 22.03.2021 10:56:04
У меня потянет, но без рейтрейсинга.
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