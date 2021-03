Системные требования Resident Evil Village

Издательство Ubisoft объявило дату релиза первого крупного дополнения к Assassin's Creed Valhalla. Оно называется Wrath of the Druids и станет доступно к покупке на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S 29 апреля...

Дата релиза DLC Wrath of the Druids к AC Valhalla

Анонс сборника Life is Strange Remastered Collection

Помимо новой Life Is Strange: True Colors, компания Square Enix анонсировала сборник из двух частей серии, Life is Strange и Life is Strange: Before the Storm, которые получили улучшенные визуальные эффекты и анимацию...