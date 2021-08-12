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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0

Студия 11 bit анонсировала Frostpunk 2

Опубликовано: 4 час. 14 мин. назад, Sailas77
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Польская студия 11 bit представила продолжение градостроительного симулятора с элементами стратегии и выживания Frostpunk. События сиквела стартуют через тридцать лет после истории оригинальной игры. Земля все еще окутана морозом, поэтому человечество продолжает испытывать нехватку ресурсов. Пользователям предстоит возглавить мегаполис и обеспечить его жителей всем необходимым.

Frostpunk 2 позволит осваивать Морозные земли и добывать нефть. Именно она может стать спасением для человечества, однако не всем людям нравятся перемены, которые несут за собой дополнительные трудности. Между фракциями в сиквеле будут возникать конфликты, а игрокам понадобится их решать, придерживаясь избранного политического курса. Разработчики также сообщили, что в проекте придется бороться с «собственной природой». Какая механика скрывается под этим словосочетанием, пока неизвестно.

Frostpunk 2 выйдет на ПК, сроки релиза не сообщаются.

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