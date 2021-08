Ролик о дизайне персонажей Marvel's Guardians of the Galaxy

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Marvel’s Guardians of the Galaxy NSwitch / PS4 / PS5 / Xbox Series / XOne / ПК

Студия Eidos Montreal и издательство Square Enix опубликовали новый ролик по Marvel's Guardians of the Galaxy. В нем разработчики рассказали о дизайне персонажей в грядущем боевике.

Создатели поведали об источниках вдохновения и элементах, которые подчеркивают характер и предпочтения каждого из героев. Например, Питер Квилл носит прозвище «Звездный Лорд», ведь именно так называлась его любимая рок-группа в подростковом возрасте. Увлечениям протагониста также соответствует одежда и значки на ней.

Marvel's Guardians of the Galaxy выйдет 26 октября 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.