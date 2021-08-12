НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
401235
Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
Общая информацияНовости (3)Видео (4)Скриншоты (5)

Ролик о дизайне персонажей Marvel's Guardians of the Galaxy

Опубликовано: 1 час. 36 мин. назад
Поделиться:  

Студия Eidos Montreal и издательство Square Enix опубликовали новый ролик по Marvel's Guardians of the Galaxy. В нем разработчики рассказали о дизайне персонажей в грядущем боевике.

Создатели поведали об источниках вдохновения и элементах, которые подчеркивают характер и предпочтения каждого из героев. Например, Питер Квилл носит прозвище «Звездный Лорд», ведь именно так называлась его любимая рок-группа в подростковом возрасте. Увлечениям протагониста также соответствует одежда и значки на ней.

Marvel's Guardians of the Galaxy выйдет 26 октября 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

Character Design
Вам также может быть интересно
Игры для подписчиков Xbox Live Gold в августе 2021 Microsoft рассказала, какие игры бесплатно достанутся подписчикам Xbox Live Gold в августе текущего года. На этот раз подборка получилась лучше, чем в прошлые месяцы. Она даже содержит один довольно известный проект... Игры для подписчиков Xbox Live Gold в августе 2021 TORGI за King's Bounty II Следующий розыгрыш состоится 27 августа. Успей испытать удачу! Resident Evil Village получает P-r-i-n-c-e. TORGI за King's Bounty II
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
1 час. 36 мин. назад0Ролик о дизайне персонажей Marvel's Guardians of the Galaxy 4 час. 13 мин. назад0Студия 11 bit анонсировала Frostpunk 2 5 час. 3 мин. назад0Короткометражка Exodus по мотивам Battlefield 2042 5 час. 17 мин. назад0Обзорный трейлер Disciples: Liberation сегодня, 10:00:380Еще один сюжетный трейлер Shin Megami Tensei V 11.08.2021 21:04:191Кинематографический ролик по Diablo II: Resurrected 11.08.2021 20:45:180Релиз Life Is Strange: Remastered Collection отложили
Новости игр
Оценки DLC «Осада Парижа» к Assassin's Creed ValhallaИГРЫ Оценки DLC «Осада Парижа» к Assassin's Creed Valhalla Завтра к Assassin's Creed Valhalla выйдет дополнение «Осада Парижа» (Siege of Paris), но критики традиционно заранее получили к нему доступ и уже поделились своими мнениями. В целом добавка имеет смешанные отзывы... Кинематографический трейлер Marvel's Guardians of the GalaxyИГРЫ Кинематографический трейлер Marvel's Guardians of the Galaxy Студия Eidos Montreal и издательство Square Enix опубликовали новый кинематографический трейлер приключенческого экшена Marvel's Guardians of the Galaxy. В нем показан один из сюжетных эпизодов игры... Трейлер карьерного режима в FIFA 22ИГРЫ Трейлер карьерного режима в FIFA 22 Electronic Arts опубликовала свежий трейлер футбольного симулятора FIFA 22. Его посвятили карьерному режиму, где пользователи смогут возглавить собственную команду и привести ее к успеху. В начале пользователям предстоит...
© 2009-2021 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Многие материалы на портале размещены пользователями и если вы считаете, что они нарушают ваши авторские права - свяжитесь с нами через форму контактов. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2020 года / Игры 2021 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Студия 11 bit анонсировала Frostpunk 2Ctrl + стрелка вправо