Короткометражка Exodus по мотивам Battlefield 2042

Студия DICE и издательство Electronic Arts выпустили короткометражку Exodus по мотивам Battlefield 2042. Ролик длится девять минут и отличается прекрасным исполнением. Анимации, эффекты, графика – все эти аспекты сделаны на высоком уровне.

Короткометражный фильм посвящен неприкаянным – наемникам, государства которых были разрушены из-за изменений климата. Теперь они сражаются на стороне США или России в прокси-войне. В ролике пользователи могут встретить знакомых героев из Battlefield 4: Кимбла «Ирландца» Грейвса и Клейтона «Пак» Паковски.

Battlefield 2042 выйдет 22 октября 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S.