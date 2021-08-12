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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Короткометражка Exodus по мотивам Battlefield 2042

Опубликовано: 5 час. 3 мин. назад
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Студия DICE и издательство Electronic Arts выпустили короткометражку Exodus по мотивам Battlefield 2042. Ролик длится девять минут и отличается прекрасным исполнением. Анимации, эффекты, графика – все эти аспекты сделаны на высоком уровне.

Короткометражный фильм посвящен неприкаянным – наемникам, государства которых были разрушены из-за изменений климата. Теперь они сражаются на стороне США или России в прокси-войне. В ролике пользователи могут встретить знакомых героев из Battlefield 4: Кимбла «Ирландца» Грейвса и Клейтона «Пак» Паковски.

Battlefield 2042 выйдет 22 октября 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S.

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