Watch Dogs Legion – новые трейлеры и дата релиза

Компания Ubisoft во время Ubisoft Forward показала несколько новых роликов экшена Watch Dogs Legion, где, наконец, можно узнать и дату релиза проекта. Отправиться в Лондон недалекого будущего игроки смогут 29 октября 2020 года на ПК, Xbox One и PS4, а также на Xbox Series X и PS5 после их выхода.

Первый, кинематографический трейлер, создан обладателем «Эмми» Альберто Мьельго и знакомит с миром, демонстрируя погоню по различным локациям Лондона.

Второе видео демонстрирует игровой процесс от лица различных персонажей, которых можно будет нанимать для выполнения миссий. Это, как известно, является основной фишкой Watch Dogs Legion.