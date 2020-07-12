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Дюка Опубликовал Дюка 1
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Watch Dogs Legion – новые трейлеры и дата релиза

Опубликовано: 3 час. 44 мин. назад
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Компания Ubisoft во время Ubisoft Forward показала несколько новых роликов экшена Watch Dogs Legion, где, наконец, можно узнать и дату релиза проекта. Отправиться в Лондон недалекого будущего игроки смогут 29 октября 2020 года на ПК, Xbox One и PS4, а также на Xbox Series X и PS5 после их выхода.

Первый, кинематографический трейлер, создан обладателем «Эмми» Альберто Мьельго и знакомит с миром, демонстрируя погоню по различным локациям Лондона.

Tipping Point Cinematic Trailer [RUS]

Второе видео демонстрирует игровой процесс от лица различных персонажей, которых можно будет нанимать для выполнения миссий. Это, как известно, является основной фишкой Watch Dogs Legion.

Gameplay Overview Trailer [RUS]
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За отсылку к Джону Уику респект)
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