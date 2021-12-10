Star Wars от Quantic Dream

Одним из главных анонсов для многочисленных фанатов вселенной Звездный Войн с TGA 2021 вполне может стать Star Wars Eclipse. Показанный кинематографический трейлер предлагает взглянуть на разные локации фантастического мира. Согласно скудной информации об игре, события развернутся во время эпохи Республики, золотого века Джедаев, в плохо исследованном регионе Внешнего кольца. Выбор такого отдаленного региона открывает создателям игры простор для креативности, позволяя вести нелинейное повествование с потенциально разными исходами событий.

На данный момент известно, что Star Wars Eclipse находится на ранних стадиях разработки – ни дата релиза, ни платформы, пока не объявлены.