Слух: стали известны бесплатные июньские игры для PlayStation Plus

Каждый месяц PlayStation Plus предлагает владельцам подписки бесплатные игры. В мае игроки выигрывали футбольные матчи за любимую команду в FIFA 22, выживали в Tribes of Midgard и искали сокровища в бесконечном лабиринте в Curse of the Dead Gods.

В июне геймеры возьмут на себя роль древнегреческого бога войны, примут участие в мировом турнире шиноби и столкнут в битве Котопса и Аватара Аанга.

Об этом стало известно благодаря сайту Areajugones, известному достоверными инсайдами о бесплатных играх для PS Plus. Он опубликовал июньский список проектов:

God of War ;

; Naruto to Boruto: Shinobi Striker ;

; Nickelodeon All-Star Brawl.

Впрочем, правда это или нет, узнаем уже в ближайшие дни, когда Sony официально представит игры июня.