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roma911 Опубликовал roma911 0
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Вторжение инопланетян в Destroy All Humans! 2 – Reprobed начнется 30 августа

Опубликовано: 9 час. 11 мин. назад
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Разработчики из Black Forest Games и компания THQ Nordic раскрыли дату релиза Destroy All Humans! 2 – Reprobed в новом трейлере игры. Ее выход состоится 30 августа для PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Помимо этого, в ролике показали геймплей новинки, уровень графики, которого с нуля удалось добиться с помощью Unreal Engine 4 и возможность совместного прохождения игры. Те, кто оформит предзаказ, также получат спин-офф «Clone Carnage», включающий мультиплеер.

Destroy All Humans! 2 – Reprobed – это ремейк оригинального проекта 2006 года. Игроки примеряют роль инопланетянина Крипто-138, который прилетел на Землю в конце 1960-х. С одной стороны, в это время The Beatles и движение хиппи находятся на пике своей популярности, а с другой – в мире самый разгар Холодной войны. В нее и будет втянут главный герой, которому предстоит отомстить КГБ за уничтожение своего корабля.

Release Date Trailer
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