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roma911 Опубликовал roma911 0
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Стала известна точная дата выхода Star Ocean: The Divine Force

Опубликовано: 4 час. 1 мин. назад
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Издательство Square Enix выпустило новый трейлер предстоящей ролевой игры Star Ocean: The Divine Force от студии tri-Ace, в котором раскрыло точную дату ее выхода. Поклонникам серии осталось ждать совсем недолго: погрузиться в новый виток научно-фантастической истории можно будет 27 октября на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и PC.

Release Date Trailer

На этом Square Enix не остановилась и выкатила еще один ролик. В нем она более наглядно показала боевую систему и персонажей Star Ocean: The Divine Force.

Mission Report: #1 Main Characters and Combat

Star Ocean: The Divine Force – это шестая часть серии, в которой игрокам расскажут историю юноши Рэймонда и девушки Литесии. Геймплей за героев будет отличаться, что поможет показать разницу между сеттингами научной фантастики и фэнтези. Авторы обещают исследование огромных открытых локаций во всех плоскостях, а также отсутствие разделения между изучением мира и сражениями. Благодаря последнему можно будет стремительно начать битву в одно мгновение.

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