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roma911 Опубликовал roma911 0

Стала известна дата выхода JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R

Опубликовано: 47 мин. назад, roma911
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2 сентября состоится релиз JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R. Дату раскрыл анонсирующий трейлер, который издательство Bandai Namco опубликовало на своем канале.

JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R – это обновленная версия файтинга, который вышел в 2013 году. Разработчики подтянут графику новинки до современных стандартов и добавят новых героев из манги «Невероятные приключения ДжоДжо». Среди них будут Спидвагон и Диего Брандо. Также в Bandai Namco рассказали о переработанной боевой системе, которая станет еще быстрее и глубже.

Выход состоится на все актуальные платформы: PC, PS 4|5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch. Более того, владельцы PlayStation получат доступ к демоверсии игры. Когда это случится – расскажут позже.

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