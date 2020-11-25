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Sailas77 Опубликовал Sailas77 2

Создатели серии Metro рассказали о планах на будущее

Опубликовано: 25.11.2020 19:23:12, Sailas77
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Франшизе Metro исполнилось десять лет, и в честь этого события разработчики игр серии из студии 4A Games выпустили специальный ролик. Параллельно они опубликовали материал, в котором рассказали о планах на будущее.

Команда трудится над новой частью франшизы, хотя это уже давно не секрет. THQ Nordic упоминала о ней еще в финансовых отчетах за 2019 год. Следующая Metro станет полноценной одиночной игрой, но 4A Games также работает над многопользовательским проектом, связанным с серией. Выйдет ли он в комплекте с грядущей частью франшизы или станет самостоятельным произведением, пока неизвестно.

А еще компания взялась за производство ААА-игры по новой интеллектуальной собственности. Студия уже набирает сотрудников для создания проекта, но больше никаких подробностей о нем не раскрыла.

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новыестарые2 ком.
Ком. на странице5102050100
Казуальный игрок
KoRtE (уровень 2)32 мин. назад
Я никак не мог понять за что люди так любят серию игр Метро но когда пару дней назад начал проходить Метро:2033 понял что она шикарна.) С нетерпением жду новых новостей о серии игр метро
Футбольный гуру
Димасик (уровень 29)вчера, 20:14:46
интересно, как-будто вышедшие серии многопользовательские)
Но однозначно качественный продукт по сравнению что вообще выходит, ремайстры и ремейки задолбали
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