Создатели серии Metro рассказали о планах на будущее

Франшизе Metro исполнилось десять лет, и в честь этого события разработчики игр серии из студии 4A Games выпустили специальный ролик. Параллельно они опубликовали материал, в котором рассказали о планах на будущее.

Команда трудится над новой частью франшизы, хотя это уже давно не секрет. THQ Nordic упоминала о ней еще в финансовых отчетах за 2019 год. Следующая Metro станет полноценной одиночной игрой, но 4A Games также работает над многопользовательским проектом, связанным с серией. Выйдет ли он в комплекте с грядущей частью франшизы или станет самостоятельным произведением, пока неизвестно.

А еще компания взялась за производство ААА-игры по новой интеллектуальной собственности. Студия уже набирает сотрудников для создания проекта, но больше никаких подробностей о нем не раскрыла.