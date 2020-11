Piranha Games сообщила о том, что впервые за долгое время игра по вселенной BattleTech выйдет на консолях. Речь идет о MechWarrior 5: Mercenaries, которая доберется до Xbox One и Xbox Series X/S. Скорее всего, это случится весной 2021 года, так как на это же время разработчики перенесли релиз DLC Heroes of the Inner Sphere, который должен был состояться уже 10 декабря.