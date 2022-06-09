Состоялся релиз SpellForce III Reforced для консолей

Вчера владельцам консолей стала доступна RPG стратегия SpellForce III Reforced. В честь этого издательство THQ Nordic выпустило релизный трейлер проекта.

SpellForce III Reforced вышла на PC в декабре 2021 года и предлагала игрокам больше сюжета, обновленные систему крафта и управление, и другие улучшения. Теперь же ее можно опробовать на консолях PS4 и PS5, Xbox One и Xbox Series X|S. На эти платформы авторы перенесли и два DLC, которые добавляют массу нового контента, – Soul Harvest и Fallen God. Их можно купить как отдельно, так и в составе SpellForce III Reforced Complete Edition.

SpellForce III Reforced – это сочетание сюжетной RPG и RTS, в которой игроки отправляются исследовать большой мир. В нем их ждут как сражения, так и заботы об экономике.