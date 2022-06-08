Мировая премьера: представлен полноценный трейлер Call of Duty: Modern Warfare II

Студия Activision объявила о долгожданной для поклонников серии Call of Duty премьере. Вышел первый полноценный трейлер Modern Warfare II. Напомним, ранее в сети были опубликованы лишь небольшие ролики с живыми актерами.

Modern Warfare II является продолжением Call of Duty: Modern Warfare 2019 года. В премьерном трейлере нам показали погоню с участием вертолета и боевые операции под энергичную музыку Metallica. По сюжету игроков ожидает беспрецедентный глобальный конфликт с участием легендарных исполнителей из ОТГ-141. Масштабная одиночная кампания забросит вас в различные уголки мира. Задания будут варьироваться от небольших, но критически важных тактических ударов, до сверхсекретных операций.

Как сообщили авторы, помимо одиночного режима, с самого первого дня в Modern Warfare II игрокам будут доступны захватывающие сетевые режимы и сюжетные спецоперации, рассчитанные на совместное прохождение.

Релиз Modern Warfare II состоится 28 октября. В числе доступных платформ заявлены ПК (Steam и Battle.net), PS5, PS4, Xbox Series X|S и Xbox One.

Также Activision рассказала, когда можно будет поиграть в королевскую битву Call of Duty: Warzone 2.0. Релиз игры состоится до конца этого года на тех же платформах. Отметим, что Warzone 2 создается на том же движке, что и Modern Warfare II.