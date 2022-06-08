НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
Вторжение России в Украину
20512
Nickless Опубликовал Nickless 0
Общая информацияНовости (3)Видео (4)Скриншоты (9)

Мировая премьера: представлен полноценный трейлер Call of Duty: Modern Warfare II

Опубликовано: 6 час. 49 мин. назад
Поделиться:  

Студия Activision объявила о долгожданной для поклонников серии Call of Duty премьере. Вышел первый полноценный трейлер Modern Warfare II. Напомним, ранее в сети были опубликованы лишь небольшие ролики с живыми актерами.

Modern Warfare II является продолжением Call of Duty: Modern Warfare 2019 года. В премьерном трейлере нам показали погоню с участием вертолета и боевые операции под энергичную музыку Metallica. По сюжету игроков ожидает беспрецедентный глобальный конфликт с участием легендарных исполнителей из ОТГ-141. Масштабная одиночная кампания забросит вас в различные уголки мира. Задания будут варьироваться от небольших, но критически важных тактических ударов, до сверхсекретных операций.

World Reveal Trailer

Как сообщили авторы, помимо одиночного режима, с самого первого дня в Modern Warfare II игрокам будут доступны захватывающие сетевые режимы и сюжетные спецоперации, рассчитанные на совместное прохождение.

Релиз Modern Warfare II состоится 28 октября. В числе доступных платформ заявлены ПК (Steam и Battle.net), PS5, PS4, Xbox Series X|S и Xbox One.

Также Activision рассказала, когда можно будет поиграть в королевскую битву Call of Duty: Warzone 2.0. Релиз игры состоится до конца этого года на тех же платформах. Отметим, что Warzone 2 создается на том же движке, что и Modern Warfare II.

Вам также может быть интересно
Стало известно название следующей Dragon Age Студия Bioware в своем блоге наконец-то раскрыла название следующей части Dragon Age. Долгое время предполагалось, что будущая новинка выйдет с подзаголовком The Dread Wolf Rises, но теперь известно ее официальное название... Стало известно название следующей Dragon Age Анонсирована бесплатная карточная игра Warhammer 40,000: Warpforge Испано-британская студия Everguild представила свой новый проект – условно-бесплатную карточную игру Warhammer 40,000: Warpforge. Дебютный трейлер не дает представлений об игровом процессе, но демонстрирует... Анонсирована бесплатная карточная игра Warhammer 40,000: Warpforge
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
6 час. 49 мин. назад0Мировая премьера: представлен полноценный трейлер Call of Duty: Modern Warfare II 7 час. 1 мин. назад0Скандальная серия возвращается: выпущен релизный трейлер POSTAL: Brain Damaged 8 час. 44 мин. назад0Научно-фантастическое приключение Deliver Us Mars выйдет 27 сентября вчера, 10:11:131The Tomorrow Children возвращается: анонсирована обновленная версия игры 07.06.2022 20:54:501Дикий Запад и монстры: названа дата выхода брутального экшена Evil West 07.06.2022 19:40:341Инсайдер: новой игрой Хидео Кодзимы стал хоррор под названием Overdose 07.06.2022 19:01:151Крупнейшая выставка E3 вернется в 2023 году
Новости игр
Анонсирован ремейк культового Resident Evil 4ИГРЫ Анонсирован ремейк культового Resident Evil 4 Компания Capcom рамках июньской презентации State of Play анонсировала долгожданный ремейк легендарного сурвайвл-хоррора Resident Evil 4. Дебютный трейлер дает представление о том, как преобразилась игра... Marvel's Spider-Man Remastered и Miles Morales выйдут на ПКИГРЫ Marvel's Spider-Man Remastered и Miles Morales выйдут на ПК Insomniac Games совместно со студией Nixxes решили портировать «Человека-паука» на ПК. Об этом стало известно на выставке State of Play. Речь идет о ремастере игры Marvel's Spider-Man вместе с тремя сюжетными дополнениями... Лавкрафт и скандинавская мифология: представлен геймплей нового хоррораИГРЫ Лавкрафт и скандинавская мифология: представлен геймплей нового хоррора В сети появился трейлер новой хоррор-игры от первого лица The Fold: Ingression, сочетающий в себе элементы произведений Говарда Филлипса Лавкрафта и скандинавской мифологии...
© 2009-2022 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Многие материалы на портале размещены пользователями и если вы считаете, что они нарушают ваши авторские права - свяжитесь с нами через форму контактов. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2021 года / Игры 2022 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Скандальная серия возвращается: выпущен релизный трейлер POSTAL: Brain DamagedCtrl + стрелка вправо