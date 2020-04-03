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Дюка Опубликовал Дюка 1
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Состоялся релиз Resident Evil 3

Опубликовано: сегодня, 11:02:10
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Сегодня на ПК, Playstation 4 и Xbox One состоялся релиз хоррора Resident Evil 3, и компания Capcom опубликовала трейлер к этому событию. Фанаты и новички серии в роли Джилл Валентайн, члена спецотряда S.T.A.R.S, должны будут выбраться из Раккун-сити, охваченного эпидемией, чтобы сбежать от Немезиса.

Кроме сюжета в игре представлен ассиметричный кооперативный режим под названием Resistance, в котором четыре выживших человека должны противостоять зомби, пока пятый игрок будет все время пытаться им помешать, расставляя ловушки и монстров. Джилл также появится в мультиплеере с 17 апреля.

Launch Trailer
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Nevezychiy (уровень 18)10 час. 48 мин. назад
ну хоть что-то вышло по плану spiteful
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