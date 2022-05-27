Состоялся релиз Kao the Kangaroo

Сегодня состоялся выход Kao the Kangaroo от разработчиков из Tate Multimedia, создавших оригинальную трилогию. В честь этого авторы опубликовали релизный трейлер новинки.

Kao the Kangaroo – это красочный 3D-платформер. В нем предстоит сыграть за кенгуру Као. После страшного сна он отправляется на поиски пропавших отца с сестрой. Впрочем на пути героя встанет тьма. В борьбе с ней помогут отцовские говорящие боксерские перчатки. Опробовать проект уже могут владельцы PC, Xbox Series X|S, PS4 и PS5, Nintendo Switch.