НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
Вторжение России в Украину
200
roma911 Опубликовал roma911 0
Общая информацияНовости (1)Видео (2)Скриншоты (6)

Состоялся релиз Kao the Kangaroo

Опубликовано: 2 час. 57 мин. назад
Поделиться:  

Сегодня состоялся выход Kao the Kangaroo от разработчиков из Tate Multimedia, создавших оригинальную трилогию. В честь этого авторы опубликовали релизный трейлер новинки.

Kao the Kangaroo – это красочный 3D-платформер. В нем предстоит сыграть за кенгуру Као. После страшного сна он отправляется на поиски пропавших отца с сестрой. Впрочем на пути героя встанет тьма. В борьбе с ней помогут отцовские говорящие боксерские перчатки. Опробовать проект уже могут владельцы PC, Xbox Series X|S, PS4 и PS5, Nintendo Switch.

Launch Trailer
Вам также может быть интересно
Официальные системные требования Elden Ring После недавней публикации на странице в Steam минимальных системных требований Elden Ring, которые были вскоре удалены, компания Bandai Namco сообщила официальные требования. Несмотря на то, что игра заглянет... Официальные системные требования Elden Ring Игры PlayStation Plus в марте 2022 года Компания Sony опубликовала подборку игр, которые станут бесплатными для подписчиков Playstation Plus в марте 2022 года. В этом месяце игрокам предложат поохотиться на динозавров, покататься наперегонки с Соником и опробовать катану... Игры PlayStation Plus в марте 2022 года
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
2 час. 11 мин. назад0Sony анонсировала презентацию игр State of Play 2 час. 38 мин. назад0Вышел приключенческий платформер Moo Lander 2 час. 57 мин. назад0Состоялся релиз Kao the Kangaroo 10 час. 37 мин. назад0SD Gundam Battle Alliance выйдет этим летом вчера, 23:16:431Теперь официально: началась разработка The Witcher 4 26.05.2022 18:49:363Sony поделилась количеством проданных игр 26.05.2022 18:09:440Стала известна дата выхода JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R
Новости игр
The Cycle: Frontier обзавелась датой выходаИГРЫ The Cycle: Frontier обзавелась датой выхода Студия Yager опубликовала новый трейлер, в котором наконец-то назвала дату выхода The Cycle: Frontier. Релиз многообещающего Sci-fi PvPvE шутера от первого лица в Steam и EGS состоится... В V Rising добавили оффлайн-режимИГРЫ В V Rising добавили оффлайн-режим Разработчики V Rising из Stunlock Studios выпустили патч 0.5.41448, который добавил в игру офлайн режим. Теперь игроки могут вести вампирскую жизнь как в компании друзей... Стала известна дата выхода Call of Duty: Modern Warfare IIИГРЫ Стала известна дата выхода Call of Duty: Modern Warfare II Компания Activision на официальном канале серии Call of Duty опубликовала тизер следующей части под заголовком Modern Warfare 2. В нем она раскрыла точную дату выхода игры...
© 2009-2022 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Многие материалы на портале размещены пользователями и если вы считаете, что они нарушают ваши авторские права - свяжитесь с нами через форму контактов. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2021 года / Игры 2022 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
SD Gundam Battle Alliance выйдет этим летомCtrl + стрелка вправо