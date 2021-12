The Texas Chainsaw Massacre

Разработчики Friday The 13th, компания Gun Media, анонсировали новую игру, основанную на очередном ужастике. На этот раз они взялись за воплощение культового хоррора 1974 года, Техасская резня бензопилой. Пока что по The Texas Chain Saw Massacre нет конкретной информации, известно лишь, что это будет ассиметричная многопользовательская игра. Куда и когда выйдет проект, не сообщается.