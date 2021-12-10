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NeoFlash Опубликовал NeoFlash 2
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Первый трейлер игрового процесса Homeworld 3

Опубликовано: 4 час. 43 мин. назад
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Во время The Game Awards 2021 состоялась премьера игрового процесса космической стратегии Homeworld 3 от Blackbird Interactive. Как и ожидается, ролик показывает масштабные космические сражения и исследование новых звездных систем – все спустя поколения после событий Homeworld 2.

Разработчики рассказали, что сюжет новой части рассказывает о галактике, переживающей эпоху изобилия за счет системы гиперпространственных врат. При этом периоды перемирий и конфликтов все время сменяли друг друга. Сейчас же в работа врат начали случаться катастрофические сбои, а ключом к разгадке тайны является Каран, обретшая статус мифа и религиозного лидера.

Релиз Homeworld 3 запланирован на 4 квартал 2022 года эксклюзивно для ПК.

Gameplay First Look Trailer
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новыестарые2 ком.
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Игровой разум
Avtor-avtora (уровень 25)3 мин. назад
О да.. мой внутренний космический любитель, просто истекает слюньками от восхищения и предвкушения третьей части spiteful
Игровой разум
Айрат (уровень 19)3 час. 31 мин. назад
надо будет переиграть предыдущие 4 игры))) а то забыл уже что по чем!
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