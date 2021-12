Первый трейлер игрового процесса Homeworld 3

Вам также может быть интересно

Сегодня состоялась церемония награждения достижений в игровой индустрии The Game Awards 2021, где были названы победители в различных номинациях, за которые голосовали как обычные пользователи, так и жюри...

Победители The Game Awards 2021

Состоялся анонс Men of War II

1C Entertainment и Best Way анонсировали продолжение знаменитой серии стратегий «В тылу врага», события которого развернутся во времена Второй мировой войны. В Men of War II игроков ждут две сюжетные кампании...