Первый трейлер игрового процесса Homeworld 3

Во время The Game Awards 2021 состоялась премьера игрового процесса космической стратегии Homeworld 3 от Blackbird Interactive. Как и ожидается, ролик показывает масштабные космические сражения и исследование новых звездных систем – все спустя поколения после событий Homeworld 2.

Разработчики рассказали, что сюжет новой части рассказывает о галактике, переживающей эпоху изобилия за счет системы гиперпространственных врат. При этом периоды перемирий и конфликтов все время сменяли друг друга. Сейчас же в работа врат начали случаться катастрофические сбои, а ключом к разгадке тайны является Каран, обретшая статус мифа и религиозного лидера.

Релиз Homeworld 3 запланирован на 4 квартал 2022 года эксклюзивно для ПК.